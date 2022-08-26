В Ашхабаде прошли туркмено-узбекские политконсультации

CentralAsia (UZ) - Межмидовские политконсультации с участием министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова прошли в Ашхабаде в пятницу, 26 августа.

Стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества в политико-дипломатической сфере как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних международных организаций, сообщает издание «Ориент».

Рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых во время туркменско-узбекской встречи на высшем уровне 14-15 июля 2022 года в Ташкенте и Самарканде.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и приоритетных направлениях развития торгово-экономических связей, характеризующихся позитивной динамикой. Отдельное внимание было уделено перспективам расширения культурно-гуманитарных контактов.

В ходе консультаций рассмотрены другие вопросы международного и регионального характера, представляющие взаимный интерес.

В завершение встречи был подписан протокол туркмено-узбекских политконсультаций.