В Пакистане объявлен режим ЧП. Число жертв наводнения приближается к 1000 человек

CentralAsia (CA) - Пакистан объявил чрезвычайное положение в стране, число жертв наводнения приближается к 1000 человек, пишет Al Jazeera.

По меньшей мере 937 человек погибли и 30 миллионов остались без крова, поскольку Пакистан изо всех сил пытается справиться с разрушительными наводнениями.

Правительство объявило разрушительные наводнения «чрезвычайной ситуацией в стране» после того, как почти 1000 человек погибли и более 30 миллионов остались без крова, поскольку муссонные дожди продолжают обрушиваться на южноазиатскую страну.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA), с середины июня погибло не менее 937 человек, в том числе 343 ребенка, при этом большие участки юго-западной провинции Белуджистан остаются затопленными, возвращая память о разрушительных наводнениях 2010 года.

Более половины жертв приходится на Белуджистан и южную провинцию Синд, где 234 и 306 человек погибли соответственно в результате рекордных дождей, которые затронули полмиллиона домов по всей стране.

Жители используют плот, чтобы пробраться через паводковые воды после сильных муссонных дождей в пострадавшем от наводнения районе округа // Шахид Саид Мирза/AFP

Фида Хуссейн Шахани, рабочий из отдаленной деревни в Синде, скорбит о своем сыне, унесенном наводнением.

«Вчера паводковая вода продолжала подниматься и попала в наш дом. При попытке добраться до возвышенности мой 17-летний сын остался позади. Мне удалось найти его тело только сегодня утром», — сказал Шахани в пятницу из села Шахани.

42-летний мужчина говорит, что его семье из 12 человек не было оказано никакой помощи или помощи от правительства, и ему на помощь пришли только добровольцы.

Он сказал, что количество дождей в этом году было беспрецедентным. «Все было не так плохо даже во время наводнения 2010 года. Нам никогда не приходилось покидать нашу деревню, но на этот раз все разрушено», - сказал он.

Премьер-министр Шехбаз Шариф отложил свою официальную поездку в Соединенное Королевство, поскольку он обратился за финансированием к дружественным странам и международным организациям в связи с сильнейшим за последние десятилетия наводнением.

«Продолжающийся ливень вызвал опустошение по всей стране. Потери, которые еще предстоит задокументировать, сопоставимы с внезапными наводнениями 2010 года», — написал Шариф в Твиттере, имея в виду смертоносные наводнения 2010 года.

Более 100 районов в четырех провинциях пострадали от наводнения, при этом столица Белуджистана Кветта была изолирована от остальной части страны, так как наводнение смыло многие дороги и мосты.

В провинции Хайбер-Пахтунхва, где погибло около 200 человек, полным ходом шли спасательные работы, особенно в наиболее пострадавших районах Сват и Дир.

«В северном КП [Хайбер-Пахтунхва] мы смотрим на Сват и Дир, где у нас возникает ситуация с внезапными наводнениями, и с большим количеством населения на берегах наше внимание сосредоточено на этом», - сказал представитель провинции Мухаммад Али Саиф. Аль-Джазира. Он добавил, что пострадали также районы Дера Исмаил Хан и Танк на юге провинции.

«Нам удалось эвакуировать большое количество людей и предоставить им временное размещение в палатках», — сказал он.

Согласно прогнозу NDMA, части Пенджаба и Хайбер-Пахтунхвы могут столкнуться с «очень высоким или исключительно высоким уровнем наводнения» в ближайшие несколько дней. Белуджистан также сталкивается с угрозой новых внезапных наводнений.

Федеральный министр по вопросам изменения климата Шерри Рехман в четверг заявила, что в штаб-квартире NDMA в Исламабаде был создан «военный штаб», чтобы возглавить усилия по оказанию помощи в стране.

Рехман добавил, что «чудовищные» дожди затрудняют оказание помощи из-за неспособности властей добраться до пострадавших районов.

«Пакистан переживает восьмой сезон дождей; обычно в стране бывает только три-четыре цикла [муссонных] дождей», — сказала министр на своей пресс-конференции в Исламабаде.

«Пакистан находится под беспрецедентным периодом муссонов, и данные свидетельствуют о возможности повторного появления нового цикла в сентябре», - сказала она.

Наводнение уничтожило более полумиллиона домов // Шахид Саид Мирза/AFP

В двух наиболее пострадавших провинциях — Белуджистане и Синд — в этом году выпало 298 мм и 689 мм осадков соответственно, что примерно на 400% больше, чем в среднем за 30 лет.

Изменение климата умножает угрозу

Али Таукир Шейх, независимый эксперт по изменению климата из Исламабада, сказал, что ранее наводнения носили речной характер, но отсутствие планирования развития и изменение климата стали причиной недавнего кризиса, связанного с наводнениями в стране.

В 2010 году наводнения носили речной характер, а это означает, что они в основном затронули районы вокруг реки Инд и были в основном предсказуемы. На этот раз есть несколько типов, таких как городские наводнения, внезапные наводнения и наводнения, вызванные прорывом ледника», — сказал он Al Jazeera по телефону.

«Частота сильных наводнений также увеличивается. Изменение климата является мультипликатором угрозы.

«То, что мы наблюдаем здесь, в стране, — это дефицит развития. Проблема не только в чрезмерных дождях, но и в недостаточной подготовке и инфраструктуре», - сказал он.