За сутки в Монголии выявлено 125 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано 125 новых случаев заражения COVID-19.

Из них 65 человек — лица, имевшие контакты в Улан-Баторе, и 60 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении. Завозных случаев зарегистрировано не было.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2 126 (0) человек.

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