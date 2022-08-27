«Ъ»: Что занял Азербайджан в Нагорном Карабахе? Карта

CentralAsia (CA) - Еще три населенных пункта в Нагорном Карабахе перешли Азербайджану. Баку взял под контроль город Лачин, а также села Забух и Сус в Лачинском коридоре, который связывает Ереван со Степанакертом.

Ранее в ходе спецоперации «Возмездие» азербайджанские силы заняли несколько высот в зоне ответственности российского миротворческого контингента, который был введен в непризнанную республику после войны 2020 года, пишет «КоммерсантЪ».