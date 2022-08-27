Лукашенко: самолеты Белоруссии переоборудованы под ядерное оружие

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты типа «Су» были переоборудованы под несение ядерного оружия. По словам белорусского лидера, самолеты доработали в рамках договоренности с президентом России Владимиром Путиным, пишет «БЕЛТА».

«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» — рассказал Лукашенко на брифинге.

В разговоре с российским президентом Александр Лукашенко говорил, что Белоруссию беспокоят тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые «готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды». На той же встрече в Санкт-Петербурге Владимир Путин пообещал в течение ближайших месяцев передать Минску комплексы «Искандер-М».

В ноябре 2021 года Александр Лукашенко говорил, что может обратиться к Владимиру Путину с просьбой о возвращении в Белоруссию ядерного оружия в том случае, если ядерное оружие НАТО окажется в Польше.