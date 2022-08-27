Талибы запретили майнинг и обращение криптовалют в Афганистане

флаг "Талибана"

CentralAsia (CA) - Центральный банк Афганистана ввел запрет на майнинг и обращение криптовалют на территории Афганистана, сообщает Bloomberg. В издании отметили, что в течении месяца после введения запрета в стране наблюдался рост задержаний за торговлю цифровыми токенами.

«Центральный банк дал нам приказ запретить всем обменникам, частным лицам и бизнесменам торговать мошенническими цифровыми валютами, такими как то, что обычно называют биткоинами»,— сообщил Bloomberg глава отдела уголовных расследовании в полицейском управлении Герата Cайед Шах Садаат. По его словам, за обращение криптовалют арестовали 13 человек, более 20 предприятий в Герате закрыли. Город являлся центром торговли цифровыми токенами.

Как сообщал Bloomberg в апреле, граждане Афганистана активно использовали криптовалюту с целью спасения своих сбережений от талибов. Согласно отчетy исследовательской компании по блокчейну Chainalysis, к концу 2021 года Афганистан был одной из 20 ведущих стран мира по внедрению криптовалюты. В феврале текущего года талибы заявили о намерении проверить соответствие майнинга исламской финансовой практике.

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. Банковское обслуживание стало недоступным, был введен лимит на снятие средств с личных счетов. В ответ власти США заморозили госрезервы Афганистана на $9,4 млрд. 27 июля делегация США обсуждала с представителями «Талибана» возможность разблокировки валютных резервов с целью стабилизации гуманитарной ситуации и экономики в Афганистане. В начале этого года о необходимости принятия этого решения заявляли в ООН, поскольку миллионы жителей страны страдают от голода и болезней.