В Казахстане за сутки выявили 617 случает COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В том числе:
в Нур-Султане – 109,
в Карагандинской области – 86,
в Акмолинской области – 81,
в Костанайской области – 62,
в ЗКО – 57,
в Алматы – 48,
в СКО – 32,
в Павлодарской области – 29,
в Актюбинской области – 23,
в Мангистауской области – 21,
в ВКО – 15,
в Атырауской области – 13,
в Улытауской области - 8,
в Жетысуской области - 7,
в Жамбылской области – 6,
в Алматинской области – 6,
в Туркестанской области – 5,
в Абайской области - 4,
в Шымкенте – 3,
в Кызылординской области – 2.
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