экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки выявили 617 случает COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В том числе:

в Нур-Султане – 109,

в Карагандинской области – 86,

в Акмолинской области – 81,

в Костанайской области – 62,

в ЗКО – 57,

в Алматы – 48,

в СКО – 32,

в Павлодарской области – 29,

в Актюбинской области – 23,

в Мангистауской области – 21,

в ВКО – 15,

в Атырауской области – 13,

в Улытауской области - 8,

в Жетысуской области - 7,

в Жамбылской области – 6,

в Алматинской области – 6,

в Туркестанской области – 5,

в Абайской области - 4,

в Шымкенте – 3,

в Кызылординской области – 2.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинской армии с ракетами к HIMARS
  • В Душанбе пройдет Международный инвестиционный форум «Таджикистан-Россия»
  • За сутки уничтожено 9 российских беспилотников, - Генштаб Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com