Мирзиёев поздравил Зеленского с Днем независимости Украины

- Узбекистан, политика
- 15:12, 27 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Владимира Зеленского с Днем независимости Украины. Соответствующий документ размещен на сайте посольства Узбекистана в Украине.
В поздравлении, в частности говорится:
«Уважаемый Владимир Александрович!
Поздравляю Вас и народ Вашей страны с государственным праздником Украины – Днем Независимости.
Мне также приятно отметить, что в этом месяце мы отмечаем важную дату в истории наших двусторонних отношений – 30-летие установления дипломатических отношений.
Нет сомнений, что узбекско-украинские отношения, традиционно основанные на принципах дружбы и взаимного уважения, благодаря нашим совместным усилиям продолжат развиваться.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному украинскому народу – мира и процветания», - говорится в поздравлении.