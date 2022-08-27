Мирзиёев поздравил Зеленского с Днем независимости Украины

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Владимира Зеленского с Днем независимости Украины. Соответствующий документ размещен на сайте посольства Узбекистана в Украине.

В поздравлении, в частности говорится:

«Уважаемый Владимир Александрович!

Поздравляю Вас и народ Вашей страны с государственным праздником Украины – Днем Независимости.

Мне также приятно отметить, что в этом месяце мы отмечаем важную дату в истории наших двусторонних отношений – 30-летие установления дипломатических отношений.

Нет сомнений, что узбекско-украинские отношения, традиционно основанные на принципах дружбы и взаимного уважения, благодаря нашим совместным усилиям продолжат развиваться.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному украинскому народу – мира и процветания», - говорится в поздравлении.