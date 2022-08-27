В России готовят новый законопроект о порядке въезда, выезда и пребывания иностранцев

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CentralAsia (CA) - Новый всеобъемлющий законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев готовится в России. Об этом заявил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, передает ТАСС.

По его словам, целый ряд вопросов в этой сфере носят системный характер и для их решения нужен комплексный подход.

«Поэтому готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», - сказал замглавы СБ.

Как подчеркнул Медведев, речь идет не только о материальном переоснащении миграционных служб, «но и о том, чтобы купировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой».

«Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, - это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства. Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду», - заключил замглавы Совбеза РФ.

Большое заседание Совета безопасности, посвященное вопросам миграции, состоится в сентябре, также сообщил Медведев.