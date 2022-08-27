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Аманбай Орынбаев избран главой Каракалпакстана
Аманбай Орынбаев
Аманбай Орынбаев
Предыстория: Президент Узбекистана отправил в отставку главу Каракалпакстана

CentralAsia (UZ) -  Аманбай Тлеубаевич Орынбаев единогласно избран новым председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана на внеочередном заседании в Нукусе, в которой принимал участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Его кандидатура была выдвинута решением Совета старейшин. Президент одобрил кандидатуру Орынбаева с учетом его «лидерских способностей, патриотизма и человеческих качеств, а также его предложений по развитию региона».

Обращаясь к новому председателю Жокаргы Кенеса Мирзиёев сказал, что на избранной должности он должен служить народу Каракалпакстана и оправдать оказанное ему доверие, «определив справедливость, верность, честность, ответственность, инициативность и самоотверженность как самые важные критерии его деятельности».

Мурат Камалов, возглавлявший Каракалпакстан с октября 2020 года, сложил полномочия «из-за болезни».

Аманбай Орынбаев проработал на должности главы МВД Каракалпакстана менее пяти месяцев — с марта до конца июля. После волнений в республике в начале июля он был освобождён от должности и назначен первым заместителем председателя Совета министров. В начале августа он зарегистрировал свою кандидатуру для участия в выборах на освободившиеся места в Жокаргы Кенесе, а 21 августа был избран депутатом.

Ранее он чуть больше трёх месяцев возглавлял Службу пробации Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана. Работал также первым заместителем начальника Службы охраны общественного порядка МВД Узбекистана, был начальником отдела внутренних дел Нукуса.

В начале июля в Каракалпакстане прошли массовые демонстрации, при их разгоне были жертвы среди населения и силовиков. Мирзиёев на заседании заявил, что одной из причин волнений стало игнорирование социально-экономических проблем населения.

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