Эмомали Рахмон обозначил позицию Таджикистана по Афганистану

CentralAsia (TJ) - Текущая ситуация в Афганистане стала одной из тем телефонного разговора президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Генсеком ООН Антониу Гутерришем 26 августа.

По данным пресс-службы президента, глава государства подчеркнул, что международное сообщество должно продолжать оказывать гуманитарную помощь многострадальному народу Афганистана и не оставлять его в одиночестве в нынешних сложных условиях.

«В связи с этим, была выражена готовность таджикской стороны внести свой посильный вклад в этот процесс, в том числе путем предоставления логистических возможностей страны для оказания подобной помощи», - сообщает пресс-служба.

Эмомали Рахмон, отметив важную роль Миссии ООН по содействию Афганистану, выразил надежду, что Организация и ее соответствующие структуры и впредь будут уделять необходимое внимание афганской проблематике.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений сотрудничества между Таджикистаном и ООН, в том числе по ключевым международным вопросам, включая обеспечение стабильности и устойчивого развития.

«Глава государства подчеркнул готовность Таджикистана и впредь укреплять сотрудничество с ООН и её структурными институтами в продвижении глобальной повестки, особенно в вопросах воды и климата, борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими проявлениями трансграничной организованной преступности», - сообщила пресс-служба.

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