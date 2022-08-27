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Число случаев COVID-19 в мире превысило 600 млн
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 600 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,48 млн человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 832,1. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 167, Франции - 2 346, Германии - 1 744, Великобритании - 2 735, Италии - 2 907, Южной Корее - 516. Сведения по США отсутствуют.

За время пандемии в мире сделали 12 млрд 118 млн инъекций вакцин против COVID-19.

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