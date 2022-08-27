Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинской армии с ракетами к HIMARS

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- 17:02, 27 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777 уничтожен в Днепропетровской области, сообщил представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777», - сказал он.
Также представитель Минобороны РФ сообщил, что украинский истребитель МиГ-29 уничтожили летчики Воздушно-космических сил (ВКС) в ДНР.
«ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой народной республики сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Григоровка уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», - заявил Конашенков.
Кроме того, Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки нескольких пунктов управления и складов армии Украины.
Как сказал Конашенков, «за сутки поражены семь пунктов управления ВСУ».
В частности, нанесены удары по украинским силам в районе Червоное Запорожской области и в Харькове.
По словам Конашенкова, также нанесены удары по 37 артиллерийским подразделения армии Украины, военным и технике в 142 районах.
«Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Соледар, Кодема Донецкой народной республики, Червоный Яр Николаевской области и Нововоронцовка Херсонской области», - сказал представитель Минобороны РФ.