Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 185 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:30, 27 августа 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 27 августа.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 46500 (+250) человек,
танков ‒ 1939 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4254 (+3) ед,
артиллерийских систем – 1045 (+5) ед,
РСЗО - 274 (+2) ед,
средства ПВО - 148 (+0) ед,
самолетов – 234 (+0) ед,
вертолетов – 202 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2),
крылатые ракеты – 196 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3165 (+3) ед,
специальная техника – 99 (+0).
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