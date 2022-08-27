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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 185 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 27 августа.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 46500 (+250) человек,

танков ‒ 1939 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4254 (+3) ед,

артиллерийских систем – 1045 (+5) ед,

РСЗО - 274 (+2) ед,

средства ПВО - 148 (+0) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 202 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2),

крылатые ракеты – 196 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3165 (+3) ед,

специальная техника – 99 (+0).

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