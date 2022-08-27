Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 185 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:30, 27 августа 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 27 августа. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 46500 (+250) человек, танков ‒ 1939 (+3) ед, боевых бронированных машин ‒ 4254 (+3) ед, артиллерийских систем – 1045 (+5) ед, РСЗО - 274 (+2) ед, средства ПВО - 148 (+0) ед, самолетов – 234 (+0) ед, вертолетов – 202 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2), крылатые ракеты – 196 (+0), корабли /катера - 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 3165 (+3) ед, специальная техника – 99 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia