Минобороны РФ сообщило, что ЗАЭС охраняет российское воинское формирование
- Азия и мир, политика
- 18:45, 27 августа 2022
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Игорь Конашенков
CentralAsia (CA) - На Запорожской атомной электростанции радиационная обстановка в норме, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.
«Российским специализированным воинским формированием осуществляется охрана внешнего периметра станции», - отметил он.
Конашенков подчеркнул, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её функционирования выполняется штатным техническим персоналом.
Он также сообщил, что «тяжёлых вооружений в районе атомной станции нет».
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