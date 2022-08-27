Минобороны РФ сообщило, что ЗАЭС охраняет российское воинское формирование

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - На Запорожской атомной электростанции радиационная обстановка в норме, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

«Российским специализированным воинским формированием осуществляется охрана внешнего периметра станции», - отметил он.

Конашенков подчеркнул, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её функционирования выполняется штатным техническим персоналом.

Он также сообщил, что «тяжёлых вооружений в районе атомной станции нет».