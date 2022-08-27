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Минобороны РФ сообщило, что ЗАЭС охраняет российское воинское формирование
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) -  На Запорожской атомной электростанции радиационная обстановка в норме, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

«Российским специализированным воинским формированием осуществляется охрана внешнего периметра станции», - отметил он.

Конашенков подчеркнул, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её функционирования выполняется штатным техническим персоналом.

Он также сообщил, что «тяжёлых вооружений в районе атомной станции нет».

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