По поручению Токаева в Алматы восстановят бомбоубежища

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алматы восстановят бомбоубежища. Об этом стало известно на встрече акима Алматы Ерболата Досаева с жителями Алмалинского района, передает Orda.kz.

Одна из горожанок спросила у Досаева, планируется ли восстановление бомбоубежищ в историческом центре города.

«В свете геополитических событий, в Алмалинском районе, как в центре исторической застройки, есть дома, где есть бомбоубежища. Можно ли инициировать восстановление их в рабочий вид, как во всех цивилизованных странах?», — задала вопрос женщина.

Оказалось, что как раз сейчас в Алматы разрабатывается программа восстановления исторических объектов, в том числе и бомбоубежищ.

«Сейчас разрабатывается отдельная программа приведения в порядок всех наших исторических активов, которые остались со времен Советского Союза. Работа начата и нам такое поручение глава государства дал, особенно в крупных городах, чтобы мы нормальную работу провели. Это связано не только с этими событиями, не с геополитическими, это и вопрос ЧС — мы в зоне активной сейсмичности находимся, потому город должен быть готов именно к ситуации ЧС. Будет отдельная программа, в предстоящие три года постараемся привести к нормативам, нужны будут новые активы», — заявил Досаев.

В открытом доступе программы еще нет, но известно, что ее разрабатывают с участием ДЧС.

В продолжении разговора о восстановлении исторических объектов города, Досаев сообщил, что это «дорогое удовольствие».

«На это средств никогда особо не выделялось, на поддержку, так. Ничего никогда не ремонтировалось, не оснащалось, не приводилось в порядок. Вот мы начнем ревизию, но признаюсь, что это удовольствие дорогое, но для города важное», — заключил аким.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения