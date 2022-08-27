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«КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» официально объединили в одну дорожную компанию

CentralAsia (KZ) -  На расширенном заседании правительства Казахстана 14 июля президент Касым-Жомарт Токаев поручил объединить две компании в одну единую, дабы избежать дублирования функций и наличия компаний-«прокладок».

Министр индустрии и инфраструктурного развития на следующий день после замечаний от президента поручил проверить состояние всех дорог. 27 августа МИИР сообщило о разработанном проекте постановления правительства по объединению «КазАвтоЖол» с компанией-подрядчиком — «Казахавтодор».

Теперь управление компанией «Казахавтодор» полностью отошло в руки «КазАвтоЖол» с последующей реорганизации нацкомпании путем создания Единого автодорожного оператора. Областные филиалы объединят, а административно-управленческий персонал сократят, в том числе компанию ждет оптимизация, за зачёт сокращения дублирующих функций.

«Сейчас существуют два основных оператора, которые следят за состоянием дорог в стране, оказывая услуги. Если говорить прямо, они обе выполняют одну и ту же работу, и численность их работников превышает необходимую величину. Тем не менее, число обоснованных жалоб от граждан не уменьшается, а качество дорог вообще не выдерживает критики», ­– отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания.

На сегодня «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» объединены в единую дорожную компанию. В компании ожидают, что принятые меры позволят оперативно принимать решения по осуществлению круглосуточного содержания автомобильных дорог республиканского значения.

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