Путин разрешил жителям Донбасса и Украины бессрочно находиться в России

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин подписал два указа, касающихся граждан Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также граждан Украины с территорий, контролируемых Россией. Один из документов устанавливает, что им можно бессрочно находиться в России, другой определяет выплаты жителям Донбасса и Украины.

Указ о временных мерах по урегулированию правового положения граждан ДНР и ЛНР, а также Украины устанавливает:

они вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков при условии прохождения ими соответствующих процедур (дактилоскопическая регистрация и др.);

могут осуществлять трудовую деятельность в РФ без разрешения на работу или патента.

В отношении граждан Донбасса и Украины не принимаются решения об административном выдворении, депортации или неразрешении въезда в РФ, за исключением лиц, которые планируют теракты, посягают на общественный порядок и пр.

Другой указ устанавливает с 1 июля 2022 года следующие гражданам ДНР, ЛНР, а также Украины следующие выплаты:

ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 тыс. руб.;

ежемесячная соцвыплата инвалидам в размере 10 тыс. руб.;

доплата к выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам, достигшим 80 лет, в размере 3 тыс. руб.;

ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5 тыс. руб.;

единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 тыс. руб.;

единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 тыс. руб.;

ежемесячная выплата на детей в возрасте до 18 лет в размере 4 тыс. руб., если ребенок находится под опекой — 15 тыс. руб., на каждого ребенка в возрасте до 23 лет, обучающегося очно — 4 тыс. руб.;

ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка в размере 10 тыс. руб.

Выплаты производятся по 31 декабря 2022 года.

Ранее президент поручил правительству РФ единовременно выплатить по 10 тыс. руб. одному из родителей школьников в ДНР, ЛНР и на контролируемых территориях Украины — Херсонской, частях Запорожской и Харьковской областей.

По данным на 24 августа, с февраля в Россию с территории Донбасса и Украины прибыли более 3,5 млн беженцев, из них как минимум 500 тыс. человек — дети. Объем выплат им достиг 6,5 млрд руб.