Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции

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CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание комиссии по вопросам оборонной промышленности, на котором было решено приостановить экспорт вооружения и техники до августа 2023 года.

«Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано», - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, обсуждены планы по проведению ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесению изменений в закон РК «О разрешениях и уведомлениях».

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