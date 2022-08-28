Министр иностранных дел Южной Кореи отправляется в Монголию — The Korea Herald

Пак Джин беседует с прессой в международном аэропорту Инчхон в воскресенье перед вылетом в Монголию. (Yonhap)

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин отбыл в воскресенье в Монголию для переговоров со своим монгольским коллегой по двусторонним отношениям, региональным и глобальным вопросам, сообщило его министерство.

Его поездка — первый визит министра иностранных дел Южной Кореи в Монголию на двусторонней основе с 2014 года — связана с тем, что страна недавно привлекла пристальное внимание к своим богатым ресурсам на фоне международных усилий по обеспечению безопасности глобальных цепочек поставок.

Перед отъездом министр сказал, что его поездка направлена на углубление «практического сотрудничества» между двумя странами в сфере экономической безопасности и укрепление солидарности между двумя странами, разделяющими «универсальные ценности».

«Мы хотели бы углубить сотрудничество с Монголией, 10-й по величине ресурсами страной в мире, для стабилизации и диверсификации цепочек поставок», — сказал Пак журналистам.

Пак добавил, что планирует передать рукописное письмо президента Юн Сук Ёля с пожеланиями развития двусторонних отношений президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа.

По прибытии в монгольскую столицу Улан-Батор позже в тот же день Пак планирует посетить мемориальный парк в честь борца за независимость Южной Кореи Ли Тэ Чжуна, который открыл там больницу в 1910-х годах для борьбы с инфекционными заболеваниями и поддержал борьбу Кореи против Японии в 1910-45 гг. колониальный правило.

На следующий день Пак проведет переговоры со своим коллегой Батцэцэг Батмөнх, чтобы обсудить двусторонние отношения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во время своего пребывания, которое продлится до вторника, Пак также планирует нанести визиты вежливости президенту Монголии и другим политическим лидерам, сообщает его офис.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин прибыл в Монголию в воскресенье.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения