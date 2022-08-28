Из-за наводнений в Пакистане погибло более 1 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Более 1 тыс. человек умерли во время наводнений в Пакистане, сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями в ежедневном отчете.

С момента начала муссонных дождей и наводнений в стране погибли 1033 человека, в том числе 456 мужчин, 207 женщин и 348 детей. Еще 527 человек получили ранения.

Потоки воды полностью или частично разрушили 949,8 тыс. домов, 3,4 тыс. км дорог, 170 магазинов и 149 мостов. Погибли 719,5 тыс. голов скота.

В августе количество осадков в пакистанской провинции Синд превысило норму на 784%, а в провинции Белуджистан — почти на 500%. Аномальные дожди привели к наводнениям, которые затронули 30 млн человек, что составляет 15% населения, писала Al Jazeera.

Наводнения в Пакистане продолжаются из-за муссонных дождей, которые идут с середины июня. На этой неделе власти Пакистана ввели чрезвычайное положение в стране. Пакистан также попросил другие страны и международные организации оказать все возможную помощь.