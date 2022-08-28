США расширили поставки оружия Украине по морю, - The Washington Post

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CentralAsia (CA) - Пентагон последние месяцы расширил поставки вооружения на Украину морским путем, сообщили представители Минобороны США газете The Washington Post. Изначально Вашингтон в большей степени полагался на авиацию, которая позволяет доставлять оружие быстрее.

Отмечается, что доставка по морю использовалась еще в первые недели после ввода российских войск, однако эти усилия были расширены весной, когда США начали поставки гаубиц и других тяжелых вооружений. «Как только мы начали поставлять им гаубицы, мы поняли, что нам понадобится больше боеприпасов»,— сказал заместитель директора по операциям Транспортного командования США Стивен Путхофф в ходе встречи с первым заместителем министра обороны США Кэтлин Хикс.

Как пишет WP, морской транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов. Это дает возможность формировать запасы вооружений. По мнению газеты, расширение использования морского пути может свидетельствовать о переходе вооруженного конфликта в новый затяжной этап, который может продлиться месяцы или годы.