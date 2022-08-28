Шавкат Мирзиёев раскрыл секрет своей энергичности

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскрыл секрет своей энергичности на встрече с предпринимателями в Ташкенте.

В ходе встречи один из предпринимателей поинтересовался, как главе государства удается жить в столь плотном рабочем графике и при этом решать такое количество задач.

«Я слежу за работой президента и задаю себе вопрос. Вот сегодня президент встретился с нами, вы рассказали о многих проектах и сделали много предложений, до этого были в Саудовской Аравии. В течение 5 лет были реализованы очень большие проекты. У меня вопрос, уважаемый президент. Что надо делать, чтобы мы тоже были такими работоспособными? В чем секрет вашей жизненной формулы, энергичности? Это специальное питание или спорт?», – спросил предприниматель.

Шавкат Мирзиёев сказал, что в целом никаких секретов нет.

«Есть только один секрет – надо любить Родину», – ответил президент.