Лидеры всех государств-членов ШОС подтвердили свое участие на саммите в Самарканде

CentralAsia (UZ) - В МИД национальный координатор Узбекистана по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рахматулла Нуримбетов провел брифинг по вопросам подготовки к предстоящему Самаркандскому саммиту организации.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что на сегодняшний день лидеры всех государств-членов ШОС подтвердили свое очное участие в работе предстоящего в Самарканде заседания совета глав государств.

«Имеются также подтверждения очного участия глав стран-наблюдателей при ШОС – Беларуси, Ирана и Монголии. В рамках нашей организации сложилась практика приглашения на саммиты гостей председательствующей страны. Исходя из этого и принимая во внимание масштаб предстоящего заседания совета глав государств ШОС в городе Самарканде, на саммите ожидается участие лидеров ряда государств, приглашенных в качестве гостей узбекской стороны. Среди них, например, президенты Турции и Туркменистана. Интерес к участию в саммите проявляют и ряд других стран, которые являются близкими партнёрами Узбекистана и других государств-членов ШОС», - сказал Рахматулла Нуримбетов.

По его данным, круг приглашаемых на Самаркандский саммит гостей в настоящее время изучается вместе с другими государствами-членами организации, чего требует внутренние правила.

Помимо этого, в саммите также примут участие руководители международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.

Итого на саммите планируется участие глав порядка 15 государств и руководителей 10 международных организаций.