Армия Китая приведена в боевую готовность после прохода крейсеров США у Тайваня

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CentralAsia (CA) - Подразделения восточной зоны народно-освободительной армии Китая (НОАК) приведены в усиленный режим боевой готовности на фоне прохода крейсеров США по Тайваньскому проливу. Армия контролирует проход кораблей через пролив. Об этом сообщил официальный представитель восточной зоны боевого командования НОАК Ши И, передает китайское издание hk01.

«Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации»,— сказано в сообщении.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что два корабля ВМС США начали проход через Тайваньский пролив. Это произошло впервые после визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа. В ответ на визит Китай провел крупные военные учения у острова, ввел санкции против спикера Палаты представителей и ее родственников, а также приостановил сотрудничество с США по ряду направлений.