В Казахстане за сутки выявили 547 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 547 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

В столице зарегистрировано 83 случая, в Карагандинской области – 73, в Акмолинской области – 69, в Костанайской области – 59, в Алматы – 51, в Западно-Казахстанской области – 43, в Северо-Казахстанской области – 36, в Павлодарской области – 33, в Мангистауской области – 22, в Атырауской области – 19, в Актюбинской области – 15, в Восточно-Казахстанской области – 12, в Абайской области – 10, в Жамбылской области – 6, в Улытауской области – 5, в Алматинской области – 4, в Кызылординской области – 3, в Туркестанской области – 2, в Шымкенте – 1, в Жетысуской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 387 576 случаев КВИ.

По данным Минздрава, за сутки также зарегистрировано 12 случаев пневмонии, общее число случаев достигло 89 909. Летальных исходов не зафиксировано.

На 28 августа лечение продолжают получать 19 016 человек (18 666 КВИ+ и 350 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 человека, на амбулаторном уровне лечатся 18 443 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии –15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.

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