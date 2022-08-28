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В России выявили 46 тыс. новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (CA) -  За последние сутки врачи выявили 46 857 новых случаев COVID-19 в России, сообщил оперативный штаб в Telegram.

Больше всего заболевших обнаружили в Москве — 6451, Санкт-Петербурге — 4269, Московской области — 2868, Ростовской области — 1580 и Самарской области — 1232.

В больницы попали 2340 человек, то есть на 46,3% меньше, чем накануне. Умерли 83 человека, выздоровели — 28 223.

Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 19 405 923 россиян, выздоровели — 18 495 961, умерли — 384 083, сообщил оперативный штаб. По данным Росстата, который считает всех умерших пациентов с COVID-19, за время пандемии до июня этого года умерли больше 820 тыс. человек.

По данным на 12 августа, уровень коллективного иммунитета опустился до 7,4% при необходимых 80%.

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