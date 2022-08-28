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Путин наградил Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством»

CentralAsia (TM) -  Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) и экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России.

В указе говорится, что Бердымухамедов удостоился ордена «за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном».

Высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством» является I степень. Награждение осуществляется, как правило, последовательно, от низшей степени к высшей. Лица, представляемые к ордену IV степени, должны быть награждены орденом Александра Невского.

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