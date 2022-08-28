Минобороны России сообщило об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

CentralAsia (CA) - Российские военные нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где шел ремонт украинских вертолетов. Об этом сообщает Минобороны России.

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

«Мотор Сич» — украинское предприятие в Запорожье, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

Министерство также сообщило, что в ходе наступательных действий союзных сил на донецком направлении потери ВСУ в Артемовске превысили 60% личного состава.

Командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения 241-й бригады теробороны из района боевых действий в Киев для доукомплектования.

Ударами ВКС России были уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Славянске ДНР. Было ликвидировано до 150 военных ВСУ и 10 единиц техники. Еще более 100 военных, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ, также были уничтожены высокоточным в районе Славянска ДНР.

За сутки в районе города Никополь Днепропетровской области было уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом украинских подразделений на Донбассе.

Российские военные также атаковали восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в населенных пунктах Северск, Краматорск, Улаклы ДНР, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области.

Было перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и «HIMARS» в населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое ДНР, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС. В районе Новая Каховка Херсонской области была сбита одна баллистическая ракета «Точка-У».

Всего с начала проведения спецоперации ВС России уничтожили:

274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов;

370 зенитных ракетных комплексов;

4400 танков и других боевых бронированных машин;

822 боевых машин реактивных систем залпового огня;

3349 орудий полевой артиллерии и минометов.