Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 186 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:57, 28 августа 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 августа.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 46 750 (+250) человек,
танков ‒ 1 942 (+2) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4 257 (+3) ед,
артиллерийских систем – 1 050 (+5) ед,
РСЗО – 274 (+0) ед,
средств ПВО – 148 (+0) ед,
самолетов – 234 (+0) ед,
вертолетов – 202 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2) ед,
крылатых ракет – 196 (+0) ед,
кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3 171 (+6) ед,
специальной техники – 99 (+0) ед.
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