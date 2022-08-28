Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 186 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:57, 28 августа 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 августа. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 46 750 (+250) человек, танков ‒ 1 942 (+2) ед, боевых бронированных машин ‒ 4 257 (+3) ед, артиллерийских систем – 1 050 (+5) ед, РСЗО – 274 (+0) ед, средств ПВО – 148 (+0) ед, самолетов – 234 (+0) ед, вертолетов – 202 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2) ед, крылатых ракет – 196 (+0) ед, кораблей/катеров – 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 3 171 (+6) ед, специальной техники – 99 (+0) ед. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia