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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 186 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 августа.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 46 750 (+250) человек,

танков ‒ 1 942 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 257 (+3) ед,

артиллерийских систем – 1 050 (+5) ед,

РСЗО – 274 (+0) ед,

средств ПВО – 148 (+0) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 202 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2) ед,

крылатых ракет – 196 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3 171 (+6) ед,

специальной техники – 99 (+0) ед.

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