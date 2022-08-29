Монгольские хирурги полностью освоили операцию трансплантации стволовых клеток крови

CentralAsia (MNG) - В Монголии проведена уникальная операция. Монгольские хирурги освоили передовое направление мировой медицины — трансплантацию стволовых клеток крови.

Проект по внедрению трансплантации стволовых клеток крови в Монголии стартовал в 2010 году, и после многих приготовлений, таких как предоставление оборудования, оснащение чистой комнаты и подготовка персонала, в 2014 году, после проведения первой процедуры трансплантации ауто стволовых клеток: в стране оказана медицинская помощь 27 пациентам, тяжело страдающим от заболевания крови. Таким образом, лечение хронического рака было выведено на международный уровень.

«Нашей следующей целью было решить проблему лечения острых гематологических опухолей и нарушений функции костного мозга, а также внедрить трансплантацию аллодонорских/стволовых клеток», —говорится в сообщении Минздрава страны.

На подготовку ушло много времени и сил, и ее поддержали Минздрав и руководство Первой государственной центральной больницы. Благодаря инвестициям Министерства здравоохранения в размере 1,4 миллиарда тугриков ($438 тыс.) было создано отделение химиотерапии на 9 коек, полностью оснащенное медицинским оборудованием и расходными материалами для пациентов. С 2012 года неотремонтированная зона трансплантации стволовых клеток была отремонтирована и оснащена переносным аппаратом УЗИ, рентгена и афереза.

Расширяя внешние связи через Министерство здравоохранения, помимо профессоров Католического университета Кореи, монгольский профессор Энхбаатар, работающего в США, Коити Такахаси, профессор онкологической больницы Андерсона, доктора медицины, и Таканори Тэсима, руководитель японского Общество трансплантации стволовых клеток работали в Монголии, давало ценные советы.

Так, через 22 дня после первой процедуры трансплантации алло-стволовых клеток 23-летний пациент Б получил стволовые клетки от своего 14-летнего брата А со 100% тканевой совместимостью. Лечение продолжается и требует длительного наблюдения и лечения. Хотя многими исследованиями доказано, что осложнений после лечения у донора не возникает, в соответствии с международными рекомендациями контроль проводится в амбулаторных условиях.

При трансплантации в острых формах лейкоза основным донором могут выступать прежде всего родные братья, сестры пациента. Также донором могут быть люди, HLA-антигенная система стволовых клеток крови которых совпадает с пациентом. В будущем для полного покрытия спроса на донорскую помощь предусматривается создание банка стоволовых клеток.

Внедрив в Монголии лечение аллотрансплантацией стволовых клеток, мы можем сократить список из 26 заболеваний, которые не лечатся в нашей стране, на 1.

Трансплантология является самым сложным, ответственным направлением медицины, на которую растет спрос. Не секрет, что ранее наши пациенты были вынуждены ехать в зарубежные страны, тратили для проведения таких операций от 200 до 300 тысяч долларов США. Теперь и в нашей стране налажено проведение таких уникальных и сложных операций.

В мировой медицине применяются два метода пересадки стволовых клеток крови. Первый — у самого пациента берутся и пересаживаются здоровые клетки. Метод применяется при заболеваниях лимфомы и миеломы. При таких заболеваниях основные стволовые клетки пациента остаются здоровыми, и операцию можно провести с помощью их повторной пересадки больному. Сегодня такой метод широко применяется в отечественной медицине.

Однако при острых формах лейкоза страдают основные стволовые клетки пациента, он нуждается в помощи донора. Врачи в нашей стране сейчас внедряют этот метод в практику и первая практика прошла успешно.

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