Святой буддийский монах из США открыл центр дневного ухода за пожилыми людьми в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 27 августа состоялась церемония открытия здания Центра развития поддержки здорового и активного старения пожилых людей.

Святой Ажиа-Гэгээнтэн

Открывая мероприятие, Святой Ажиа-Гэгээнтэн сказал: «Этот центр, построенный для пожилых людей, вчера был официально назван «Центр Агнис». Я хотел бы повторить, что наш центр является центром дневного ухода за пожилыми людьми, а не домом престарелых. Пожилые выходят на пенсию в 60 лет. После выхода на пенсию они обычно сидят один дома. Поэтому мы открыли этот центр, потому что хотели, чтобы пожилые веселились со своими сверстниками и проводили день, делая то, что им хочется. Наш центр был создан за счет пожертвований добрых людей. Большое спасибо всем, кто помогал и принимал участие в строительстве центра».

Центр «Агнист» расположен в 21 подрайоне столичного района Хан-Уул и имеет шестиэтажное здание площадью 2120 квадратных метров.

Пожилым людям была предоставлена ​​возможность рисовать, шить, читать книги, заниматься спортом и заниматься йогой в соответствии со своими интересами и целями. Кроме того, специально оборудованы кабинеты водолечения, реабилитации и физиотерапии. Также был построен лекционный зал для пожилых людей, чтобы они могли поделиться своим жизненным опытом и знаниями друг с другом, освежить свой дух и передать его молодому поколению.

Ажиа-Гэгээнтэн родился девятым сыном в семье дээд монголов в красивейшем месте Тибета под названием Долооннуур. Необычно было то, что год рождения совпадал с годом Тигра, а дни и часы совпадали тоже тиграми. Он является потомком дээд монголов. Дээд-монголы, кукунорские хошуты, верхние или верховые монголы (дээд монгол, хөх нуурын монгол) — этнические монголы, проживающие в китайской провинции Цинхай. Потомки поданных Гуши-хана, правителя Хошутского ханства. Монголы Цинхая не идентифицирует себя как ойраты или хошуты, а называет себя «дээд монгол». Этноним «дээд-монгол» с монгольского языка переводится как верхние или верховые монголы.

Религизная жизнь перевоплощенного святого монаха Ажиа-Гэгээнтэн началась в середине лета 1952 года. Тогда ему было 2 года. Его детское имя было «Юндэндорж». Монахи монастыря Гумбум были назначены восьмой реинкарнацией святой Ажиа-Гэгээнтэн.

Его жизнь была очень сложной из-за власти КНР, и он сбежал в Соединенные Штаты по политическим причинам.

Ажиа-Гэгээнтэн, великий религиозный и гуманистический деятель современности, всем сердцем любит Монголию. В качестве яркого выражения этого он проводит мероприятия, направленные на благополучие и здоровье народа Монголии.

Например:

Создал Детская гематологическая и онкологическая больница при Национальном центре охраны здоровья матери и ребенка. Ведется строительство Центра развития пожилых людей. Фонд "Зөв тэтгэлэг сан" (Правильный стипендиальный фонд) является символом сохранения монгольской культуры и традиций посредством образования и стипендий для будущих поколений Монголии.

Святой Ажиа-Гэгээнтэн небогатый человек.

Он монах, который читает сутры и мантры людям, которые приходят, и жертвует собранные деньги на благотворительность для народа Монголии. Он обычный монгол живущий в США, который предан своим собратьям-монгольским братьям и сестрам с помощью благонамеренных и добросердечных людей.

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