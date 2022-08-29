Министр иностранных дел Южной Кореи прибыл в Монголию с визитом для углубления двусторонних отношений

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин прибыл в воскресенье в Монголию для переговоров со своим монгольским коллегой по двусторонним отношениям, региональным и глобальным вопросам.

В Международном аэропорту имени Чингисхана министра иностранных дел Пак Джина встречали госсекретарь МИД Монголии Анхбаяр Нямдорж, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Монголии Ли Ё Хун и другие официальные лица.

Визит министра иностранных дел Пак Джина в Монголию продлится с 28 по 30 августа. Это визит в качестве министра иностранных дел Республики Корея в Монголию спустя 8 лет

Как пишет ИА Yonhap, его поездка — первый визит министра иностранных дел Южной Кореи в Монголию на двусторонней основе с 2014 года — связана с тем, что страна недавно привлекла пристальное внимание к своим богатым ресурсам на фоне международных усилий по обеспечению безопасности глобальных цепочек поставок.

Вскоре после прибытия в Улан-Батор Пак посетил мемориальный парк в честь борца за независимость Южной Кореи Ли Тэ Чжуна, который открыл там больницу в 1910-х годах для борьбы с инфекционными заболеваниями и поддержал борьбу Кореи против колониального господства Японии в 1910-45 годах.

Основанный в 2001 году, парк стал символом дружбы двух народов.

«Это возможность глубоко запечатлеть в моем сердце благородный дух Ли, который пожертвовал собой ради независимости своей родной страны и служил монгольскому народу с медицинским опытом, основанным на его филантропическом духе», — сказал Пак.

«Унаследовав этот дух, Южная Корея будет отдавать приоритет национальным интересам и прилагать усилия, чтобы стать глобальным ключевым государством, способствующим свободе, миру и процветанию во всем мире», — добавил он.

Перед отъездом в Монголию Пак сказал, что его поездка направлена на углубление «практического» двустороннего сотрудничества в области экономической безопасности и укрепление солидарности между двумя странами, разделяющими «универсальные ценности».

«Мы хотели бы углубить сотрудничество с Монголией, 10-й по величине ресурсами страной в мире, для стабилизации и диверсификации цепочек поставок», — сказал Пак журналистам.

Пак добавил, что планирует передать рукописное письмо президента Юн Сук Ёля с пожеланиями развития двусторонних отношений президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа.

Сегодня, в понедельник Пак проведет переговоры со своим коллегой Батцэцэг Батмөнх, чтобы обсудить двусторонние отношения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В воскресенье он ознакомился с деятельностью проектов и программ, реализуемых в Монголии в рамках официальной помощи развитию Правительства Республики Корея, и провел встречу за круглым столом с руководством Института стратегических исследований и молодыми учеными Монголия.

Во время своего пребывания, которое продлится до вторника, Пак также планирует нанести визиты вежливости президенту Монголии и другим политическим лидерам, сообщает его офис.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения