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Талибы сообщили, что Россия готова подписать соглашение по поставкам нефти

CentralAsia (CA) -  Правящие Афганистаном талибы почти заключили с Россией соглашение о закупке нефти и газа. Сделки будут проходить через третьи страны из-за санкций. Об этом сообщило афганское издание TOLOnews со ссылкой на Министерство торговли и промышленности Афганистана. Условия соглашения пока не уточняются.

Как сообщил врио министра торговли и промышленности Нуруддин Азиз, деньги для оплаты нефти и газа будут проходить через третьи страны, так как российские и афганские банки находятся под санкциями.

Нуруддин Азиз также добавил, что передал официальное приглашение в Афганистан главе Татарстана Рустаму Минниханову во время визита в регион. По его словам, официальное соглашение о покупке нефти и газа будет подписано, когда Минниханов прибудет в Афганистан. «Они готовы и хотят принять наше приглашение, и могут сделать это в скоро. Когда они прибудут в Афганистан, мы подпишем официальные соглашения»,— цитирует ToloNews слова Азиза.

По данным торгово-инвестиционной палаты Афганистана, объем годового товарооборота между Москвой и Кабулом увеличился до $170 млн. Ранее Нуруддин Азиз говорил, что Афганистан рассматривает возможность покупки нефтепродуктов и товаров по бартерной схеме. Страна готова поставлять в Россию полезные ископаемые, изюм и сырье для лекарств. Делегация Минпромторга Афганистана находилась в России с 14 августа.

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