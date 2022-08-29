Криптовалюта обретает крылья в трудные времена в Монголии, — bne IntelliNews

CentralAsia (MNG) - Неудивительно, что монголы все чаще обращаются к криптовалюте. 3,3 миллиона жителей Монголии переживают третий год экономики Covid, в то же время они страдают от стремительного роста цен на газ, падения валюты и дефицита, вызванного экономическими последствиями войны в Украине.

Тридцатидевятилетний Сундуй, директор по коинам (операции) в Coinhub, объяснил, как монголы используют криптовалюту для снижения финансовых рисков. «Хранить деньги в сбережениях тугриков в банке, когда инфляция высока, небезопасно. Инфляция 15%, сбережения 9%, цены растут. Но реальность такова, что вы теряете 6%».

Настроения Сундуя поддержали многочисленные монголы из разных слоев общества.

Двадцатиоднолетний студент университета Наранбаяр рассказал, что начал инвестировать в криптовалюту два года назад из-за высокой инфляции. «Уровень инфляции начал быстро расти через год после того, как случился Covid-19. И я начал инвестировать в криптовалюту и местные монеты. Это частая причина для инвестиций в криптовалюту. В Монголии даже есть монета хеджирования инфляции [IHC]».

«Монголы инвестируют в криптовалюту», — сказал Мянга Батсух, соучредитель и директор Blockrock Management. «Они не хотят класть все яйца в одну корзину, но криптовалюта — один из вариантов, особенно для молодежи. За последние шесть-семь месяцев он значительно увеличился. Количество людей, говорящих о криптовалюте, намного больше, чем год назад или два года назад. И цифры продолжают расти».

Инвестиции в криптовалюту не всегда были вариантом для монголов. Минга впервые заинтересовался криптовалютой в 2016 году после разговора с коллегой из Нью-Йорка. Он рассказал, как в 2017 году, когда он начал инвестировать, «в Монголии не было платформ, и большинство людей не знали, что такое криптовалюта. Пришлось использовать зарубежные платформы из Китая или Европы. Теперь вы можете инвестировать напрямую со счетов в монгольских банках, легко переводя деньги туда и обратно».

Первой криптовалютой Монголии была ArdCoin, выпущенная Ard Financial Group в январе 2019 года. ArdCoin предлагала монголам возможность обменять ArdCoin на монгольский тугрик, доллары США или другие криптовалюты, такие как биткойн и эфириум. Наличие доморощенной монеты также дает монголам, живущим за границей, возможность доступа к финансовым рынкам своей страны. Некоторые источники утверждают, что около 500 000 человек, или каждый шестой монгол, владеет ArdCoin. Сундуй подсчитал, что по всем монетам число активных трейдеров может достигать 600 000 человек.

По состоянию на 30 ноября 2021 года в Монголии было 12 криптовалютных бирж: DAX Crypto exchange, Coinhub exchange, Trade Exchange, Complex Exchange, Corex Exchange, Capex Exchange, National Crypto Exchange, Ebit Exchange, Stock Exchange, Retex Exchange, My coin Exchange и Coinsea Exchange. Хотя биржи торгуют онлайн, многие из управляющих ими компаний имеют физические адреса в Улан-Баторе.

Монгольские инвестиции в монеты напрямую связаны с монгольским календарем, при этом инвестиции падают во время праздников с интенсивным использованием наличных, таких как Цагаан Сар (монгольский лунный Новый год), День святого Валентина, Женский день и Мужской день. Во время пандемии эти праздники отменили, поэтому инвестиции были высокими. В 2022 году праздники были восстановлены, а инвестиции упали.

ДЕШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Хотя криптовалюты нельзя использовать для покупки чего-либо в стране, монголы нашли для них другое применение. Сундуй сказал, что монголы использовали монеты как быстрое и дешевое средство перевода денег за границу. «Общее время для получения быстрой внешней транзакции в долларах США составляет два дня, но криптовалюта — это всего лишь вопрос минут, а стоимость еще ниже. Таким образом, для международных платежей удобнее использовать криптовалюту».

Даваадорж, 25-летний дизайнер UX/UI и специалист по социальным сетям, инвестирует в криптовалюту для роста и получения пассивного дохода. «Основная причина, по которой я инвестирую в криптовалюту, заключается в том, что по сравнению с акциями, с точки зрения индекса, они гораздо более быстрорастущие и прибыльные».

Пандемия ускорила инвестиции в криптовалюту, поскольку многие монголы увидели альтернативный способ заработать деньги во время карантина. Двадцатишестилетний Баасан-Эрдэнэ из Capex Exchange сказал: «Во время пандемии количество людей, инвестировавших в криптовалюту, увеличилось, потому что люди оставались дома, и большинство из них искали способы заработать деньги в Интернете».

В то время как интерес к криптовалюте в Монголии растет, внутренние монеты вызывают проблемы. Высокое проникновение ArdCoin отчасти связано с тем, что по меньшей мере 33 компании предлагают ArdCoin в качестве бонуса своим клиентам. Эти компании, которые регулярно покупают коины для выпуска клиентам, создают рынок и придают коине некоторую ликвидность. Недостаток ликвидности был ключевой причиной, по которой международные криптовалюты предпочитали отечественным коинам.

Недоверие к монгольским коином — еще один фактор, побуждающий монголов к международным коинам. Двадцатиоднолетний Наранбаяр, студент университета, который инвестирует в криптовалюту, размышляет: «Местные криптовалюты сейчас в большом беспорядке. Поскольку люди инвестировали, люди много потеряли. Много раз, в большинстве случаев, люди теряли деньги, что плохо… [Исключением является] IHC, но сейчас его цена снижается до 0,40 тугрика [доля его предыдущей стоимости], и это просто показывает истинную природу местных коин».

Языковой барьер сделал отечественные коины более привлекательными для некоторых, потому что им труднее получить доступ к информации о международных монетах; однако международные коины более прибыльны из-за размера рынка, по словам Ариунжаргал, 52-летнего инженера-строителя, который недавно обратил свое внимание на международные койны.

Поскольку такие койны, как биткойн, теряют до 50% своей стоимости в 2022 году, правительство Монголии ужесточает регулирование криптовалют. В частности, монгольские койны находятся под контролем правительства. Законодательство, регулирующее криптовалютную индустрию, известное как Закон о поставщиках услуг виртуальной собственности, вступило в силу 14 декабря прошлого года.

В Монголии было выпущено не менее 59 криптовалют, но 21 монета была запрещена в соответствии с Законом о виртуальных инвесторах. Однако 26-летний Баасан-Эрдэнэ из Capex Exchange сказал, что из примерно 41 монгольской койны, существующей в настоящее время, только 17 торгуются на Capex Capital. Сундуй подтвердил, что в Монголии есть 32 международные койны и девять местных койн.

Баасан-Эрдэнэ прокомментировал постановление правительства, заявив: «Поскольку Комитет по финансовому регулированию [КФР] установил пороговое значение, новые койны не выпускались. Есть также криптовалюты, которые могут быть удалены». Он напомнил, что 25 февраля законодательство КФР привело к приостановке работы нескольких койн.

После российского вторжения в Украину в конце февраля многие монголы прекратили инвестировать в криптовалюту. «Люди очень быстро реагируют на войну и различные экономические ситуации, — сказал Баасанердене. Макроэкономическая ситуация также напугала некоторых инвесторов. «И, несмотря на большое количество клиентов на рынке криптовалют, стоимость криптовалют обесценивается, и в этих ситуациях инвесторы неохотно вкладывают средства, чтобы компенсировать риск», — добавил Баасан-Эрдэнэ.

Даваадорж согласился с тем, что пессимизм распространился среди криптоинвестеров из-за войны. «С начала войны рынок в целом переживает спад, что делает невозможной долгосрочную торговлю».

Сулдбаяр, с другой стороны, увеличил свою инвестиционную активность с начала конфликта. «Война в Украине заставила меня инвестировать больше, потому что копить деньги в виде тугрика означает терять ценность со временем; будет выгодно, если я обращу его».

И в этом суть. В трудные времена многие, в том числе Ариунжаргал, продолжают приходить к выводу, что безопаснее хранить свои активы в валютах, торгуемых в долларах США.

автор: Антонио Грасеффо — доктор философии, экономист и аналитик по Китаю и Монголию.

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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