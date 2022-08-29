Папа Франциск встретился с г-ном Энхбаяр Намбар, бывшим президентом Монголии

CentralAsia (MNG) - 24 августа Папа Франциск принял бывшего президента Монголии Энхбаяр Намбар.

Напомним, что в обращении 2009 года Папа Бенедикт высоко оценил уважение свободы вероисповедания, проявленное Энхбаяр и правительством Монголии.

Энхбаяр Намбар — монгольский государственный деятель, президент Монголии с 24 июня 2005 года по 18 июня 2009 года.

Энхбаяр исповедует буддизм (по его словам, в ученики к ламе он пошёл в 1982 году). Он серьёзно занимается изучением философии буддизма, традиционной монгольской культуры и письменности. При его поддержке была построена многометровая фигура Будды в центральном храме Улан-Батора (в 1992—1996 годах он возглавлял правительственную комиссию по возведению статуи).

Энхбаяр женат, у него четверо детей. Его супруга Цолмон Онон — выпускница 11 Российской экономической академии имени Плеханова, работает в Монгольском сельскохозяйственном университете. Известно, что Энхбаяр и его жену объединяют увлечения поэзией, живописью и классической музыкой (сообщалось, что Цолмон прекрасно играет на фортепиано).

После визита экс-президента Монголии 27 августа 85-летний Папа Франциск решил назначить кардиналов из Монголии, Восточного Тимора, Сингапура и Нигерии. В субботу они присоединялись к Коллегии кардиналов и потенциально получат право выбирать следующего папу. На субботней консистории — восьмой такой церемонии за девять лет пребывания папы у власти — Франциск, таким образом, продолжает свой подход. Кардиналы, которым еще не исполнилось 80 лет, имеют право участвовать в папском конклаве для избрания следующего епископа Рима. Такие кардинальные выборщики скоро будут родом из 69 стран — больше, чем когда-либо прежде. В последнем конклаве в 2013 году участвовали кардиналы из 48 стран, а в 2005 году — кардиналы из 52 стран. В 1978 г. состоялось два конклава, на которых была представлена 51 страна.

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