HK inno.N отправляет первую партию K-CAB против ГЭРБ в Монголию

CentralAsia (MNG) - HK inno.N заявила, что недавно отправила в Монголию первую партию K-CAB (ингредиент: тегопразан), препарата для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Отгрузка сделала Монголию второй страной среди 34 зарубежных рынков компании, где HK inno.N планирует запустить K-CAB. Китай является первой зарубежной страной, где компания запустила K-CAB.

Monos Pharma, монгольская фармацевтическая компания с более чем 200 местными аптечными сетями, будет отвечать за распространение K-CAB. HK inno.N подписала экспортный контракт с Monos в августе 2020 года и получила одобрение на местном уровне в октябре 2021 года.

Monos планирует выпустить препарат в Монголии в следующем месяце.

HK inno.N заявила, что ожидает, что K-CAB, первый новый препарат на основе P-CAB, представленный на монгольском рынке, возглавит смену поколений лекарств от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с существующего ингибитора протонной помпы (ИПП) на основе P- Препараты на основе CAB.

«За последнее десятилетие на монгольском рынке заболевания органов пищеварения были причиной номер один», — сказал представитель HK inno.N. «Более половины населения Монголии имеет избыточный вес или страдает ожирением, поскольку люди любят мясо и алкоголь. Поскольку ожирение является одной из причин гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, ожидается, что рынок лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в Монголии будет расти дальше».

Понятие ГЭРБ обозначает протекающую хронически болезнь, которая проявляется постоянно повторяющимся забросом содержимого желудка или двенадцатиперстной кишки в пищевод, вызванным расстройством функции моторики и эвакуации.

Под воздействием агрессивной соляной кислоты и ферментов, находящихся в содержимом желудка и дуоденума, на слизистую отдаленного участка пищевода в нем возникает воспаление, вероятно возникновение эрозий, приводящих к нарушению прохождения пищи.

Основным диагностическим критерием гастроэзофагеальной болезни является изжога или кислая регургитация. Считается, что наличие изжоги с периодичностью 1 и больше раз в течении недели за последние 12 месяцев является клиническим критерием диагноза ГЭРБ.

Единичные забросы в пищевод содержимого желудка могут встречаться практически у всех людей. О болезни говорят тогда, когда рефлюксы становятся частыми и продолжительными, сопровождаются клиническими симптомами и или повреждением слизистой пищевода. В развитии заболевания играют роль ряд факторов.

Основную роль играет расстройство функции нижнего сфинктера пищевода из-за снижения его тонуса. Другой причиной может быть анатомическое изменение пищеводно-желудочного перехода, возникающее при появлении грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Возникновению рефлюкса также способствует переполнение желудка пищей и нарушение моторики желудка.

K-CAB стал 30-м новым препаратом в Корее в 2018 году. Это первый блокатор кислоты, конкурирующий с калием (P-CAB), получивший показания для ЭЭ (эрозивный эзофагит) и НЭРБ (неэрозивная рефлюксная болезнь) ГЭРБ в Корее.

В то время как обычным методам лечения, таким как ингибиторы протонной помпы (ИПП), для проявления эффективности требуется от трех до пяти дней, препараты P-CAB подавляют секрецию желудочного сока всего за один час. Кроме того, лечение p-CAB ингибирует чрезмерную секрецию желудочной кислоты в ночное время, уменьшая боль в груди и нарушение сна.

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