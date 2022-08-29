Китай будет внимательно следить за визитом индийского министра обороны в Монголию и Японию

CentralAsia (MNG) - Китай будет внимательно следить за предстоящими встречами Индии на высоком уровне в соседних с ней странах Монголии и Японии, поскольку Нью-Дели направляет своих высших министров для укрепления связей в регионе.

В то время как основное внимание будет уделено второму раунду индийско-японских переговоров в формате 2+2 с участием министров иностранных дел и обороны Индии и Японии 8 сентября, двухдневный визит министра обороны Раджнатха Сингха в Монголию перед его визитом в Токио будет внимательно отслеживаться Пекином, — пишет Hindustan Times.

День Сингха, полный встреч на высоком уровне, намечен на 6 сентября, через день после прибытия в Монголию, в Улан-Баторе, хедлайнерами которого станет встреча один на один с президентом Хурэлсух Ухнаа, который также устраивает ужин в честь Сингха в тот вечер.

Основной темой обсуждения в повестке дня обсуждения, вероятно, будет завершение строительства крупнейшего в Монголии нефтеперерабатывающего завода за счет кредитной линии Индии в размере 1,2 миллиарда долларов.

Нефтеперерабатывающий завод появится в монгольском аймаке Дорноговь и, как ожидается, будет удовлетворять 75% потребностей страны после завершения строительства в 2025 году.

«НПЗ удовлетворит 75% потребностей Монголии. Страна получает ископаемое топливо от своего крупнейшего соседа и традиционного союзника, России. Индия также помогает Монголии строить свою железнодорожную и энергетическую инфраструктуру, чтобы помочь транспортировать полезные ископаемые Монголии», — сообщил монгольский новостной сайт news.mn в начале апреля.

Сингх также откроет 6 сентября центр кибербезопасности, который Индия помогла создать для министерства обороны Монголии.

Меморандум о взаимопонимании (MoВ) по созданию Учебного центра по кибербезопасности был подписан с правительством Монголии, когда премьер-министр Нарендра Моди посетил страну в 2015 году после визита в Китай.

«Благодаря этому соглашению Индия создаст Учебный центр по кибербезопасности для Министерства обороны и правительства Монголии, а также проведет обучение персонала по кибербезопасности», — говорится в меморандуме о взаимопонимании 2015 года.

Именно во время визита Моди двусторонние отношения между Индией и Монголией были повышены до уровня стратегического партнерства.

Сингх встретится с министром обороны Монголии Сайханбаяр Гурсэд и спикером парламента Занданшатар Гомбожав в тот же день перед вылетом в Токио 7 сентября.

Монголия считает Индию своим «третьим» и «духовным соседом» с подходом «третьего» соседа, который, как говорят, является доктриной, которой Монголия придерживается, чтобы сбалансировать свои связи со своими двумя большими соседями, Китаем и Россией.

Тем временем китайские государственные СМИ заявили в пятницу, что тесные связи между Нью-Дели и Токио не должны быть нацелены на «третью страну на фоне предстоящих встреч на высоком уровне».

«В последние годы две азиатские страны укрепили свои отношения, особенно во время пребывания Абэ (бывшего премьер-министра Синдзо) с очевидной главной целью — изо всех сил пытаться сдержать мирное развитие Китая в регионе», — сообщили китайские наблюдатели государственному таблоиду Global Times.

По мере того, как противостояние на границе между Китаем и Индией продолжается, все больше и больше консервативных людей в Индии рассматривают Китай как вызов безопасности, сказал таблоиду Цянь Фэн, директор исследовательского отдела Института национальной стратегии Университета Цинхуа.

«Этот враждебный настрой некоторых индийцев заставил страну теснее связать себя со своими союзниками — США и Японией — в попытке держать Китай под контролем, и в ответ Китай должен быть начеку», — сказал он.

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