The Guardian: 50 тыс. украинских беженцев в Великобритании могут стать бездомными

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CentralAsia (CA) - Правительство Великобритании пока не собирается предлагать новые схемы поддержки для украинских беженцев. Поэтому к середине 2023 года почти 50 тыс. из них могут остаться без постоянного жилья, прогнозирует газета The Guardian.

Как пишет издание, скоро для беженцев, которые пробыли в Великобритании больше шести месяцев, перестанет действовать правительственная программа «Дома для украинцев». Согласно условиям программы, правительство выплачивает 350 фунтов стерлингов ежемесячно владельцам домов, которые согласились принять у себя украинских беженцев. Правительство пока не собирается продлевать действие программы или объявлять дополнительные меры поддержки для таких спонсоров.

По данным правительства, по программе «Дома для украинцев», которая работает с марта, в Великобритании находятся около 84 тыс. человек. Около 15–21 тыс. украинцев могут стать бездомными к зиме, а к середине 2023 года число бездомных беженцев может вырасти до 50 тыс. человек, пишет The Guardian со ссылкой на подсчеты аналитиков. По мнению организации Refugees at Home, эта цифра может оказаться еще больше из-за роста инфляции и стоимости жилья.

Часть принимающих семей и организаций сообщали, что им нужна дополнительная поддержка от правительства, иначе они не смогут принимать беженцев. Как пишет The Guardian, поиск новых мест размещения может быть намного дороже и сложнее.

Ранее министр по делам беженцев Ричард Хэррингтон говорил, что из-за роста цен ежемесячная помощь для спонсоров должна вырасти до £700, чтобы позволить им компенсировать расходы. Как отмечает издание, у господина Хэррингтона нет полномочий, чтобы принимать подобные решения, а финансовые власти страны отказались от этого.

С 24 февраля на территорию Великобритании въехало более 100 тыс. беженцев из Украины. В стране действуют две программы для граждан Украины. Украинские беженцы могут получить визу в страну, если у них близкие родственники, проживающие там, или спонсоры, которые согласились предложить им жилье в своем доме. Визы для украинских беженцев в Великобритании выдают на три года.