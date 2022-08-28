Сильная жара ожидается на западе Казахстана

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CentralAsia (KZ) - Сильная жара ожидается в западных регионах Казахстана, на востоке ожидается похолодание до 2 градусов, сообщает «Казгидромет».

29 августа днем на западе, юге Актюбинской области сохраняется сильная жара 36 градусов.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара до 38 градусов. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на юге Костанайской области ожидается гроза, на севере области - туман. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 38 градусов. На юге области сохраняется, на севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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