Тайваньская НКО TOAF присоединяется к национальному движению Монголии «Миллиард деревьев»

Представитель Тайваня в Монголии Грейс Чин-ру Ло (в центре), директор по посадке деревьев TOAF Ченг Ли-и (в центре слева) и заместитель мэра Ула

CentralAsia (MNG) - Тайваньская некоммерческая организация Фонд органического сельского хозяйства Це-Синь (Tse-Xin Organic Agricultural Foundation - TOAF) протягивает руку помощи Монголии, стремясь решить проблему опустынивания. TOAF помог организовать ферму по выращиванию деревьев недалеко от столицы страны.

На церемонии посадки деревьев представитель Тайваня в Монголии Грейс Чин-ру Ло (羅靜如) и представители TOAF встретились с заместителем мэра Улан-Батора Төмөртөмөө и представителями местных волонтерских организаций в четверг (25 августа). TOAF предоставил на мероприятии 280 комплектов для посадки деревьев, которые, по их словам, являются символом зеленого будущего в Монголии.

Согласно пресс-релизу TOAF, работа группы в Монголии является ответом на национальное движение президента Хурэлсух Ухнаа «Один миллиард деревьев», целью которого является посадка одного миллиарда деревьев по всей стране к 2030 году. Кампания также отражает приверженность правительства Цели ООН в области устойчивого развития на 21 век.

Директор по посадке деревьев TOAF Ченг Ли-и (程禮怡) возглавила делегацию TOAF в Монголии. Их цель — помочь местным группам в создании лесной фермы площадью семь гектаров за пределами Улан-Батора, которая будет выращивать саженцы, которые затем будут высажены по всей стране в течение следующего десятилетия.

Чтобы соответствовать монгольским законам, группа помогла основать местную некоммерческую организацию для надзора за управлением фермой по выращиванию деревьев. На сегодняшний день они успешно установили колодцы, оросительные трубопроводы, водонапорные башни, а также юрты и другие сооружения для управления эксплуатацией.

На сегодняшний день в хозяйстве успешно выращено 1100 деревьев облепихи и 300 саженцев вяза сибирского. В течение следующих двух лет TOAF надеется расширить свою деятельность до размера 10 футбольных полей, которые будут включать в себя специальный питомник для тестирования новых видов в монгольском климате, а также образовательный центр и демонстрационную площадку для обучения посетителей различным технологии посадки деревьев.

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