Новая политика восстановления Монголии – диалог ODI с Номин Чинбат, министром культуры

Номин Чинбат

CentralAsia (MNG) - ODI обсудил новую политику восстановления Монголии и программу экономического развития Монголии с Номин Чинбат, министром культуры и заместителем председателя Монгольского экономического форума.

В декабре 2021 года правительство Монголии опубликовало и приняло Новую политику восстановления, первую часть программы страны «Видение 2050», направленной на диверсификацию экономики, развитие промышленности и продвижение демократии на путь долгосрочного развития. Политика направлена на устранение ключевых экономических ограничений по шести основным направлениям: пограничные порты, энергетика, индустриализация, развитие городов и сельских районов, «зеленое» развитие и эффективность государства.

В апреле 2022 года на Монгольском экономическом форуме премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай пригласил местные предприятия, иностранных партнеров и международные организации к сотрудничеству в достижении инвестиционной цели в размере 49 миллиардов долларов, которая направлена ​​на удвоение валового внутреннего продукта (ВВП) Монголии к 2030 году. сочетает в себе как структурные изменения политики, такие как частичная приватизация некоторых государственных предприятий, так и инфраструктурные инициативы, включая утверждение системы легкорельсового транспорта в Улан-Баторе.

Монголия, страна с уровнем дохода выше среднего, является одной из самых зависимых от сырьевых товаров стран в мире. Признавая это во время диалога, министр Номин сказала: «Исторически экономика Монголии зависела от таких товаров, как уголь и медь. Однако новая политика восстановления направлена на то, чтобы дать толчок экономической революции, подходящей для 21 века».

Данные правительства Монголии показывают, что за последние 20 лет ВВП на душу населения в стране вырос почти на 400%, а ожидаемая продолжительность жизни подскочила с 62,72 года до 70,33 года. Подчеркнув эту статистику, министр Номин сказала: «Монголия находится на пути к тому, чтобы стать ведущей азиатской страной в течение 30 лет — и это то, что движет новой политикой восстановления. Ключевыми целями долгосрочного видения являются увеличение ВВП, благосостояния граждан и экспорта при одновременном преобразовании страны в промышленно развитую экономику Центральной Азии».

Д-р Ратин Рой, управляющий директор ODI, сказал: «У нас состоялся плодотворный диалог о планах Монголии по продвижению страны вперед в контексте проблем, стоящих перед страной. Министр Номин объяснила, как правительство Монголии надеется продвинуть страну вперед с помощью Новой политики восстановления, диверсифицируя свою экономику от сырьевой зависимости и преодолевая проблемы, связанные с транспортной связью, путем улучшения транспортной и логистической инфраструктуры. Мы очень надеемся на продолжение этого открытого и конструктивного разговора в будущем, чтобы помочь Монголии раскрыть свой потенциал устойчивого роста».

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