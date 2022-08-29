Монголка стала первой вице-мисс на конкурсе Mrs Glam World 2022 в Индии

справа: мисс Монголии, мисс Замбии и мисс Индии

CentralAsia (MNG) - 27 августа финал конкурса Mrs Glam World 2022 прошел в центре Gokulam Convention Centre, Коччи (Индия). Мероприятие было организовано одной из ведущих компаний по организации мероприятий в Индии, Pegasus Global Pvt Ltd. Это еще одно золотое перо в их книге успеха, поскольку он представляет еще один новый конкурс для замужних женщин по всему миру.

Управляющий директор и генеральный директор Manappuram Finance Ltd В. П. Нандакумар назвал победительниц конкурса «Миссис Glam World», в котором приняли участие 14 красавиц со всего мира. На церемонии также присутствовали председатель Pegasus, доктор Аджит Рави и Бибин, доктор медицины, Zaya The Infinity Elegance.

В жюри вошли Г.Д. Сингх (предприниматель и филантроп), Люси (международный тренер по йоге), доктор Джайя Махеш (фитнес-терапевт), Сандип Малани (кинорежиссер) и Хари Ананд (модельер). Победители субтитров были выбраны группой видных деятелей.

Победительницам конкурсаMrs Glam World были вручены золотые короны от Parakkat Jewellers. Обладательница титула Mrs Glam World 2022 получила подарочный приз DQUE в размере 1 00 000 рупий, а первая и вторая вице-мисс получили подарочные призы в размере 60 000 и 40 000 рупий соответственно.

Дашбалжид Мөнхзул представила страну на международном конкурсе красоты в Индии. И она завоевала титул 1st runner up конкурса Mrs Glam World 2022 и выиграла 60 000 рупии.

Дашбалжид Мөнхзул

Дашбалжид Мөнхзул

Вернувшись на сцену моды вскоре после рода, она поблагодарила тех, кто помог ей принять участие в конкурсе.

Мисс Индии Крипа Дармараж заняла второе место или 2nd runner up в конкурсе Mrs Glam World 2022, а обладательницей первой короны стала красавица Замбии, мисс Брандина Лубули.

Конкурсанты; Таши Янгзом из Бутана, Ирина Пикулик из Эстонии, Крипа Дхармарадж из Индии, Элеонора Моника Массара из Италии, Юкари Хаяши из Японии, Агнес Энджи Анак Мартин из Малайзии, Мариана Ксочипилли Мартинес Мак Кензи из Мексики, Дашбалжид Мөнхзул из Монголии, Эвариста Элизабет Ривас Брускетти Конкурсантками стали Парагвай, Кристина Верхотурова из России, Эстель Роше Кайе из Сингапура, Йонела Джиндела из Южной Африки, мисс Варисаон Петчсири (Анни) из Таиланда и Брандина Лубули из Замбии.

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