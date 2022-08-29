Монгольский национальный балет «Уран Хас» представили в Токио

CentralAsia (MNG) - 25 августа «Монгольский фонд развития балета» и «Международная академия балета» совместно организовали балетный концерт, посвященный 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Японией в районе Синдзюку в Токио, Япония. Балетный спектакль монгольской танцевальной труппы выступил в Shinjuku Bunko Center.

В концертной программе «Монгольский фонд развития балета» были представлены лучшие образцы национальной хореографии в новой интерпретации, а также неоклассические миниатюры из репертуара труппы. Монгольские артисты балета представили японской публике балет «Уран Хас» монгольского композитора Чулуун Жамъян. Национальный балет «Уран Хас», созданный в 1973 году на основе более чем 20-летнего опыта написания музыкальных композиций и досконального овладения искусством оркестровой музыки, стала особым произведением, раскрывшим талант Чулуун Жамъян со всех сторон.

На протяжении почти 50 лет данное легендарное произведение радует монгольских и зарубежных зрителей.

Сюжет балета основан на реальной истории, рассказывающей о жизни мастера по имени Хас, который создает предметы с различными механизмами. Он прыгнул со скалы высотой более 200 метров, чтобы отомстить некоторым суеверным монахом. Для этого Хас создал специальные крылья. Узнав об этом прыжке его любимая девушка по имени Хандармаа очень сильно волнуется. После успешной прыжки влюбленная пара радуется.

Монгольские артисты балета совместно с артистами японской «Международной академии балета» представили японскому зрителю балет «Жизель» композитора Адольфа Адана.

«Монгольский фонд развития балета» организовал «Балет Комаки в Монголии» (2013 г.), Балет «Жар-птица» (2017 г.), «Балет Щелкунчик в Японии» (2018 г.) в рамках празднования 40-летия и 45-летия со дня основания дипломатических отношений между Японией и Монголией, имеет опыт организации гастроли.

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