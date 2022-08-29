экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольский национальный балет «Уран Хас» представили в Токио

CentralAsia (MNG) -  25 августа «Монгольский фонд развития балета» и «Международная академия балета» совместно организовали балетный концерт, посвященный 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Японией в районе Синдзюку в Токио, Япония. Балетный спектакль монгольской танцевальной труппы выступил в Shinjuku Bunko Center.

В концертной программе «Монгольский фонд развития балета» были представлены лучшие образцы национальной хореографии в новой интерпретации, а также неоклассические миниатюры из репертуара труппы. Монгольские артисты балета представили японской публике балет «Уран Хас» монгольского композитора Чулуун Жамъян. Национальный балет «Уран Хас», созданный в 1973 году на основе более чем 20-летнего опыта написания музыкальных композиций и досконального овладения искусством оркестровой музыки, стала особым произведением, раскрывшим талант Чулуун Жамъян со всех сторон.

На протяжении почти 50 лет данное легендарное произведение радует монгольских и зарубежных зрителей.

Сюжет балета основан на реальной истории, рассказывающей о жизни мастера по имени Хас, который создает предметы с различными механизмами. Он прыгнул со скалы высотой более 200 метров, чтобы отомстить некоторым суеверным монахом. Для этого Хас создал специальные крылья. Узнав об этом прыжке его любимая девушка по имени Хандармаа очень сильно волнуется. После успешной прыжки влюбленная пара радуется.

Монгольские артисты балета совместно с артистами японской «Международной академии балета» представили японскому зрителю балет «Жизель» композитора Адольфа Адана.

«Монгольский фонд развития балета» организовал «Балет Комаки в Монголии» (2013 г.), Балет «Жар-птица» (2017 г.), «Балет Щелкунчик в Японии» (2018 г.) в рамках празднования 40-летия и 45-летия со дня основания дипломатических отношений между Японией и Монголией, имеет опыт организации гастроли.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • За сутки в Монголии выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19
  • Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 186 дней военных действий
  • В России выявили 46 тыс. новых случаев заражения COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com