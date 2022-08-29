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$200 млн будут направлены на охрану природы в Монголии

CentralAsia (MNG) -  25 августа министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ принял главного исполнительного директора организации The Nature Conservancy Дженнифер Моррис.

Международная организация вносит свой вклад в оценку экологических регионов Гоби и степей Монголии, проводя исследования для определения территорий, нуждающихся в защите, и предоставляя профессиональные консультации и помощь, необходимые для особой защиты. На встрече стороны обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве и подписали меморандум о сотрудничестве.

В рамках этого меморандума в Монголии будет реализована «Программа устойчивого финансирования охраны природы». Эта программа направлена на то, чтобы помочь Монголии выполнить свои обязательства в соответствии с Конвенцией об изменении климата и биологическом разнообразии, а также ее Цели в области устойчивого развития. Кроме того, в течение 10 лет на охрану природы Монголии будет выделено 200 миллионов долларов США.

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