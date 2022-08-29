Лесные пожары опустошают леса и пастбища Монголии

CentralAsia (MNG) - В общей сложности с начала этого года в Монголии было зарегистрировано 97 лесных и степных пожаров, в результате которых было уничтожено 1 051 907 гектаров лесов и пастбищ, сообщило в воскресенье Государственное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

По данным ведомства по чрезвычайным ситуациям, количество зарегистрированных лесных пожаров выросло примерно на 73 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ведомство заявило, что резкое увеличение в основном связано с халатностью людей, предупредив граждан не разводить открытый огонь и не бросать окурки на землю.

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