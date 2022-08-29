ИГИЛ-К расширила свое присутствие в Афганистане

CentralAsia (CA) - В течение нескольких месяцев после того, как талибы захватили контроль над Афганистаном, Исламское государство Хорасан (ИГИЛ-Х) сумело расширить свое влияние почти на все провинции Афганистана.

Об этом заявила миссия ООН в Афганистане в ноябре, сообщает The Washington Post.

ИГИЛ-К также ускорило свои атаки, осуществляя взрывы террористов-смертников, засады и убийства. По данным SITE Intelligence Group, некоммерческой организации, которая отслеживает террористические группы, с августа 2021 года в Афганистане было совершено 224 нападения, 30 из которых были признаны значительными.

Взрыв бомбы, в результате которого погиб по меньшей мере 21 верующий, в том числе влиятельный священнослужитель, и более 30 человек получили ранения в столице Афганистана во время вечерней молитвы в среду вечером, по словам официальных лиц и жителей талибов, вновь привлек внимание к угрозе для талибов, исходящей от афганской армии. Филиал Исламского государства.

Жители района Хайр-Хана в Кабуле сообщили The Washington Post, что убитый молитвенный лидер Амир Мохаммад Кабули был откровенным проповедником, не связанным ни с одной фракцией.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв в среду, но это произошло через неделю после того, как ИГИЛ-К, соперник Талибана, взяло на себя ответственность за взрыв, в результате которого погиб Рахимулла Хаккани, видный священнослужитель, связанный с талибами.

ИГИЛ-К начала действовать в Афганистане в 2015 году. Ее основал гражданин Пакистана Хафиз Саид Хан, который в 2014 году присягнул на верность тогдашнему лидеру «Исламского государства» Абу Бакру аль-Багдади.

Группа, базирующаяся в основном в восточной афганской провинции Нангахар, привлекла некоторых новобранцев из талибов и других экстремистских группировок.

Исламское государство следует версии салафизма, ультраконсервативного движения в суннитском исламе. В Афганистане хазарейцы, группа шиитского меньшинства, часто становятся объектами атак ИГИЛ-К.

ИГИЛ-К возглавляет Санаулла Гафари, также известный как Шахаб аль-Мухаджир, который, по сообщениям ООН, находится в восточном Афганистане.

«Талибан» имеет историю тесных связей с «Аль-Каидой», соперником «Исламского государства». Хотя лидеры талибов в соглашении 2020 года с Соединенными Штатами обязались не допустить, чтобы Афганистан стал убежищем для террористических групп, убийство лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири в результате удара американского беспилотника в Кабуле в прошлом месяце, по-видимому, указывает на продолжающиеся связи между группы, сообщает The Washington Post.

По оценкам Организации Объединенных Наций, до прихода к власти талибов у ИГИЛ-Х было от 1500 до 2200 боевиков в провинциях Конар и Нангахар, а также более мелкие ячейки в других частях страны. Лидеры «Исламского государства», считающие Талибан недостаточно радикальным, в прошлом году осудили его победу.

Талибы столкнулись с ИГИЛ-К практически с тех пор, как ответвление Исламского государства впервые появилось в Афганистане. Талибан в основном придерживается движения Деобанди в ханафитской школе суннитского ислама, что способствует религиозным и политическим разногласиям между группами.

По данным группы наблюдателей ООН, в конце прошлого года основная группировка «Исламского государства» предоставила ИГИЛ-К новое финансирование в размере 500 000 долларов. Осенью сотрудник разведки Талибана признал, что борьба его группы за свержение поддерживаемого США афганского правительства позволила бежать многим заключенным Исламского государства.

Недавнее насилие показывает, что «Исламское государство» остается активным. Весной ИГИЛ-К предприняло новую серию атак, заявив о 80 атаках в период с апреля по конец июня, в основном против хазарейских и суфийских меньшинств. Его самая смертоносная атака, взрыв хазарейской мечети в Мазари-Шарифе в апреле, унесла жизни по меньшей мере 31 мирного жителя и ранила более 60 человек.

Группа также заявила о трансграничных атаках в Пакистане, Узбекистане, Таджикистане, а также представляет угрозу для Индии.

В конце июля делегации почти из 30 стран, включая Афганистан и соседние страны, а также США, приняли участие в международной конференции по Афганистану в столице Узбекистана Ташкенте.

«В своей пропаганде ИГКП угрожает нацелиться на стратегически важные проекты регионального развития, будь то проекты пекинской инициативы «Один пояс, один путь» или предполагаемая трансафганская железная дорога, идущая от узбекско-афганской границы через Мазари-Шариф и Кабул до Пешавар», — добавил чиновник. Инициатива «Один пояс, один путь» — это многотриллионный китайский инфраструктурный проект с участием нескольких стран, но его критиковали как долговую ловушку, направленную на расширение влияния Китая.