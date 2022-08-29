Талибан обвинил Пакистан в предоставлении американским беспилотникам своего воздушного пространства

CentralAsia (CA) - Исполняющий обязанности министра обороны правительства талибов Мохаммад Якуб заявил на пресс-конференции в Кабуле 28 августа, что Пакистан разрешил США использовать свое воздушное пространство для проникновения в Афганистан. Об этом передает Reuters.

«По нашей информации, беспилотники проникают в Афганистан через Пакистан, они используют воздушное пространство Пакистана, мы просим Пакистан не использовать свое воздушное пространство против нас», — сказал Мохаммад Якуб.

Министерство иностранных дел Пакистана пока не отреагировало на это заявление талибского министра. Ранее правительство Пакистана заявило, что подобные заявления талибов не соответствуют действительности.

31 июля США объявили, что лидер «Аль-Каиды» Айман аль-Завахири был убит в результате удара беспилотника в Кабуле. Тогда талибы обвинили Пакистан в предоставлении США доступа на территорию Афганистана.