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В Узбекистане открылся новый международный университет

CentralAsia (UZ) -  С 19 августа в Ташкенте начал свою деятельность негосударственный университет Nordic International University, передают местные СМИ.

С 2022/2023 учебного года в этом университете будут готовить специалистов по таким направлениям, как экономика, финансы, международный бизнес, промышленный менеджмент, дошкольное и начальное образование, иностранный язык и литература, компьютерный инженеринг.

Также предусмотрено внедрение летних курсов и образовательных стажировок для студентов университета в странах Северной Европы, в частности в Финляндии.

В ходе 10-го раунда узбекско-финских межмидовских политических консультаций, состоявшихся в Ташкенте 27 мая 2022 года, была достигнута договоренность о создании образовательного кластера в Узбекистане на основе опыта стран Северной Европы, включая Финляндию.

В ближайшие годы планируется при этом университете открыть школу и дошкольное образовательное учреждение.

Открытие нового вуза стало результатом масштабной совместной работы, проведенной за последние 2 года Министерством иностранных дел и Госинспекцией по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана по развитию и нарашиванию узбекско-финских связей в сфере образования.

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