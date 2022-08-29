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В Казахстане за сутки выявили 445 случаев COVID

CentralAsia (CA) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 77;

в Акмолинской области – 67;

в Карагандинской области – 61;

в Костанайской области – 48;

в городе Алматы – 45;

в ЗКО – 28;

в Павлодарской области – 27;

в СКО – 23;

в Актюбинской области – 16;

в Абайской области – 1

в Атырауской области – 10;

в Мангистауской области – 9;

в Алматинской области – 5;

в Жетысуской области – 5;

в ВКО – 5;

в Жамбылской области – 4;

в Кызылординской области – 3;

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 388 021 случай.

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