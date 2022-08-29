В Казахстане за сутки выявили 445 случаев COVID
- Азия и мир, общество
- 10:02, 29 августа 2022
- Просмотров: 243 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 77;
в Акмолинской области – 67;
в Карагандинской области – 61;
в Костанайской области – 48;
в городе Алматы – 45;
в ЗКО – 28;
в Павлодарской области – 27;
в СКО – 23;
в Актюбинской области – 16;
в Абайской области – 1
в Атырауской области – 10;
в Мангистауской области – 9;
в Алматинской области – 5;
в Жетысуской области – 5;
в ВКО – 5;
в Жамбылской области – 4;
в Кызылординской области – 3;
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 388 021 случай.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.